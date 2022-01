Corsa al Quirinale, vertice Salvini-Conte-Letta: i nomi sul tavolo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – Quirinale 2022, nell’incontro tra Enrico Letta, Matteo Salvini e Giuseppe Conte (leggi qui) si è discusso “di tutti i nomi” sul tavolo. “Si è discusso di Draghi, Mattarella, Casini e anche di Belloni e Cartabia” riferiscono fonti del Pd. Nella rosa dei nomi per il Quirinale, riferiscono le stesse fonti, ci sarebbe anche Giuliano Amato. Sull’elezione a breve del nuovo Capo dello Stato, il segretario del Pd Enrico Letta ha detto di non sapere “se domani sarà un giorno buono”. “Non faccio nomi. In una situazione come questa, qualunque nome io faccia è un nome che ha una difficoltà. Voglio attenermi alla sobrietà” tenuta in questi giorni. “Il mio dovere è trovare una soluzione” sottolinea. “Siamo pronti a discutere ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma –2022, nell’incontro tra Enrico, Matteoe Giuseppe(leggi qui) si è discusso “di tutti i” sul. “Si è discusso di Draghi, Mattarella, Casini e anche di Belloni e Cartabia” riferiscono fonti del Pd. Nella rosa deiper il, riferiscono le stesse fonti, ci sarebbe anche Giuliano Amato. Sull’elezione a breve del nuovo Capo dello Stato, il segretario del Pd Enricoha detto di non sapere “se domani sarà un giorno buono”. “Non faccio. In una situazione come questa, qualunque nome io faccia è un nome che ha una difficoltà. Voglio attenermi alla sobrietà” tenuta in questi giorni. “Il mio dovere è trovare una soluzione” sottolinea. “Siamo pronti a discutere ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Ancora fumata nera per la corsa al Quirinale, oltre 330 voti per Mattarella. Terminato lo spoglio della sesta votazione #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini: ho visto persone da proporre, non politici. Conto di portare sui tavoli alcuni profili che spero r… - Tommasolabate : “Scusi, lei si candida?”. La sindrome del citofono di Salvini si abbatte sul voto del #Quirinale. @Corriere - Vathek1984 : Comunque vada a finire questa folle corsa per il Colle abbiamo capito che Forza Italia e' finita (per ragioni di et… - ilfaroonline : Corsa al Quirinale, vertice Salvini-Conte-Letta: i nomi sul tavolo -