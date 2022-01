“Ci ha messo troppo a reagire ai palpeggiamenti: 20 secondi” e per le giudici la molestia non sussiste (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo la sentenza del tribunale di Busto Arsizio Barbara D’Astolto, 45 anni, assistente di volo e mamma di due figlie, si chiede: “Ci dicono sempre che dobbiamo denunciare le molestie, che non dobbiamo rimanere in silenzio. Ma se poi sono questi i risultati, come facciamo a credergli?”. La sua vicenda risale al 2018 quando la donna denuncia Raffaele Meola, un sindacalista della Fit Cisl, per averle messo le mani addosso durante un incontro di lavoro negli uffici del sindacato dell’aeroporto di Malpensa. Ma oggi (28 gennaio) in tribunale le tre giudici del collegio giudicante, pur riconoscendo la “credibilità del racconto della donna”, hanno deciso per l’assoluzione dell’imputato per “insussistenza del fatto“. Il motivo? D’Astolto non avrebbe reagito tempestivamente ai palpeggiamenti, aspettando almeno venti ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo la sentenza del tribunale di Busto Arsizio Barbara D’Astolto, 45 anni, assistente di volo e mamma di due figlie, si chiede: “Ci dicono sempre che dobbiamo denunciare le molestie, che non dobbiamo rimanere in silenzio. Ma se poi sono questi i risultati, come facciamo a credergli?”. La sua vicenda risale al 2018 quando la donna denuncia Raffaele Meola, un sindacalista della Fit Cisl, per averlele mani addosso durante un incontro di lavoro negli uffici del sindacato dell’aeroporto di Malpensa. Ma oggi (28 gennaio) in tribunale le tredel collegio giudicante, pur riconoscendo la “credibilità del racconto della donna”, hanno deciso per l’assoluzione dell’imputato per “innza del fatto“. Il motivo? D’Astolto non avrebbe reagito tempestivamente ai, aspettando almeno venti ...

