Australian Open 2022 | Medvedev è il secondo finalista | battuto Tsitsipas in quattro set

Daniil Medvedev supera in quattro set Stefanos Tsitsipas e stacca il pass per la finale degli Australian Open 2022. Prova di forza da parte il russo, che s'impone con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-4 6-1 dopo 2h 30?. Il numero due del mondo raggiunge la seconda finale consecutiva dopo quella a Flushing Meadows, ma si porta anche ad una sola vittoria dal numero uno al mondo. Medvedev raggiunge Rafa Nadal nell'atto conclusivo del torneo ed andrà a caccia della sua prima vittoria a Melbourne. Obiettivo vendicare la sconfitta dell'anno scorso che gli ha inflitto Novak Djokovic. TABELLONE MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Primo set incredibilmente equilibrato, dove i turni di servizio ...

