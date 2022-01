Ultime Notizie Roma del 27-01-2022 ore 11:10 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nella giornata di oggi dedicata alla commemorazione delle vittime della Shoah ai presidenti di camera e senato Roberto Fico e Maria Elisabetta casellati hanno deposto una corona di fiori in largo 16 ottobre 1943 il luogo simbolo della deportazione degli ebrei Romani verso i campi di sterminio terminato il rito si sono quindi mossi verso il Parlamento per continuare con le votazioni del Presidente della Repubblica alla cerimonia era presente anche la senatrice a vita Liliana Segre il nome condiviso Sara quella fare la differenza ea segnare la svolta per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica è iniziata la quarta votazione il quorum per elezioni scende da 672 a 505 voti dei due terzi dei componenti dell’assemblea alla maggioranza ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 27 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nella giornata di oggi dedicata alla commemorazione delle vittime della Shoah ai presidenti di camera e senato Roberto Fico e Maria Elisabetta casellati hanno deposto una corona di fiori in largo 16 ottobre 1943 il luogo simbolo della deportazione degli ebreini verso i campi di sterminio terminato il rito si sono quindi mossi verso il Parlamento per continuare con le votazioni del Presidente della Repubblica alla cerimonia era presente anche la senatrice a vita Liliana Segre il nome condiviso Sara quella fare la differenza ea segnare la svolta per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica è iniziata la quarta votazione il quorum per elezioni scende da 672 a 505 voti dei due terzi dei componenti dell’assemblea alla maggioranza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Ste_Gualdoni : RT @_SimoTarantino: Buongiorno @RadioRossonera, avete un sito dove posso ascoltarvi live per sapere le ultime notizie sull'Inter? - junews24com : Vlahovic Juve, il serbo attende novità per le visite mediche: cosa succede - -