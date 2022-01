Ucraina, un soldato uccide a colpi di kalashnikov cinque militari a Dnipro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un soldato della Guardia Nazionale dell’Ucraina ha sparato e ucciso cinque suoi compagni a colpi di kalashnikov. L’episodio è avvenuto in una fabbrica del settore aerospaziale a Dnipro, cittadina che si trova a sud est del paese. Il ministero dell’Interno di Kiev ha fatto sapere che tutto è accaduto poco prima delle 4 del mattino, quando l’accusato è entrato nell’armeria e ha preso un AK-47 e le cartucce, per poi sparare contro i colleghi. Un sesto soldato è rimasto ferito. Al momento non è noto il movente del killer. A Dnipro è scattata la caccia all’uomo, che vede impiegata sia la polizia che la Guardia nazionale. Il soldato è stato visto l’ultima volta dalle parti di Makarov. Indossava un’uniforme mimetica. Forse è ancora in ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Undella Guardia Nazionale dell’ha sparato e uccisosuoi compagni adi. L’episodio è avvenuto in una fabbrica del settore aerospaziale a, cittadina che si trova a sud est del paese. Il ministero dell’Interno di Kiev ha fatto sapere che tutto è accaduto poco prima delle 4 del mattino, quando l’accusato è entrato nell’armeria e ha preso un AK-47 e le cartucce, per poi sparare contro i colleghi. Un sestoè rimasto ferito. Al momento non è noto il movente del killer. Aè scattata la caccia all’uomo, che vede impiegata sia la polizia che la Guardia nazionale. Ilè stato visto l’ultima volta dalle parti di Makarov. Indossava un’uniforme mimetica. Forse è ancora in ...

