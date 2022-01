Quirinale, bisogna tornare a Einaudi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sosteneva Montanelli: “Ogni presidente della Repubblica ha fatto rimpiangere il suo predecessore”. La caustica battuta è velenosa ma non vera fino in fondo. Ad esempio: è indubbio che il successore di Scalfaro – Ciampi – abbia avuto il gioco facile: era impossibile far rimpiangere il predecessore. Prendiamo, però, per buono l’aforisma di Montanelli. Ciò che ne consegue è che – messo tra parentesi Enrico De Nicola che fu capo provvisorio dello stato – il miglior presidente della repubblica fu Einaudi. Non c’è dubbio, del resto, che il tempo costitutivo della repubblica, quando al Quirinale c’era Einaudi e al governo De Gasperi, sia stato il migliore. Dopo la stagione centrista e il progressivo scivolamento verso il centrosinistra si è smarrita l’arte di governo – come è stata chiamata da uno storico – e si è inaugurato un lungo periodo ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sosteneva Montanelli: “Ogni presidente della Repubblica ha fatto rimpiangere il suo predecessore”. La caustica battuta è velenosa ma non vera fino in fondo. Ad esempio: è indubbio che il successore di Scalfaro – Ciampi – abbia avuto il gioco facile: era impossibile far rimpiangere il predecessore. Prendiamo, però, per buono l’aforisma di Montanelli. Ciò che ne consegue è che – messo tra parentesi Enrico De Nicola che fu capo provvisorio dello stato – il miglior presidente della repubblica fu. Non c’è dubbio, del resto, che il tempo costitutivo della repubblica, quando alc’erae al governo De Gasperi, sia stato il migliore. Dopo la stagione centrista e il progressivo scivolamento verso il centrosinistra si è smarrita l’arte di governo – come è stata chiamata da uno storico – e si è inaugurato un lungo periodo ...

