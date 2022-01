Quirinale 2022, Renzi: “Oggi un’altra giornata persa” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non credo che si chiuderà Oggi ma domani. Credo che anche Oggi sarà un’altra giornata persa”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, prevede un’altra giornata interlocutoria nell’elezione del presidente della Repubblica, arrivata al quarto passaggio parlamentare. “Credo che Oggi il centrodestra lascerà passare un altro giro, facendo un tentativo di bandiera e poi domani dovrà scendere a più miti consigli”, aggiunge l’ex presidente del Consiglio. Secondo Renzi, il leader della Lega “Salvini e diversi M5S, dai quali fatico a escludere l’ex presidente del Consiglio Conte, hanno tentato di fare una nuova edizione della maggioranza giallo-verde. Questo è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, quando è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Non credo che si chiuderàma domani. Credo che anchesarà”. Matteo, leader di Italia Viva, prevedeinterlocutoria nell’elezione del presidente della Repubblica, arrivata al quarto passaggio parlamentare. “Credo cheil centrodestra lascerà passare un altro giro, facendo un tentativo di bandiera e poi domani dovrà scendere a più miti consigli”, aggiunge l’ex presidente del Consiglio. Secondo, il leader della Lega “Salvini e diversi M5S, dai quali fatico a escludere l’ex presidente del Consiglio Conte, hanno tentato di fare una nuova edizione della maggioranza giallo-verde. Questo è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, quando è ...

