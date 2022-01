Quirinale 2022, Cassese rientra a pranzo e scherza: “Io presidente della Repubblica? Buon appetito…” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sabino Cassese, ex giudice della Corte Costituzionale e possibile nome candidato al Colle, è intercettato dai cronisti mentre rientra a pranzo a casa. “La riunione con Salvini? Sono già state fatte abbastanza dichiarazioni”, dice ai cronisti, sottolineando che per il Quirinale “le forze politiche devono trovare un accordo”. “Io presidente della Repubblica unendo pensieri diversi? Buon appetito”, scherza Cassese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sabino, ex giudiceCorte Costituzionale e possibile nome candidato al Colle, è intercettato dai cronisti mentrea casa. “La riunione con Salvini? Sono già state fatte abbastanza dichiarazioni”, dice ai cronisti, sottolineando che per il“le forze politiche devono trovare un accordo”. “Iounendo pensieri diversi?appetito”,. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

