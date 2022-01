Non aprite quella porta | John Larroquette torna nella saga horror

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L'attoretornerà nel mondo dellaNoncome voce narrante del film in arrivo su Netflix a febbraio., a distanza di quasi 50 anni, tornerà nel mondodellaNonin occasione dell'arrivo su Netflix del nuovo capitolo. L'appuntamento per i fan è stato fissato in streaming il 18 febbraio e il dettaglio renderà particolarmente felice chi sta seguendo lo sviluppo del sequel che sarà collegato direttamente con il cult degli anni '70. Il regista David Blue Garcia, parlando di Non, ha dichiarato: ...

John Larroquette , a distanza di quasi 50 anni, tornerà nel mondo horror della sagaquella porta in occasione dell'arrivo su Netflix del nuovo capitolo. L'appuntamento per i fan è stato fissato in streaming il 18 febbraio e il dettaglio renderà particolarmente felice chi ...Poche soluzioni a disposizionevi impediranno di trovare quelle giuste adatte alle vostre esigenze. Per il restoil cuore alla speranza. Presto il Sole sarà dalla vostra e potrete contare ...La trama di Non aprite quella porta (2022). Dopo quasi 50 anni di oblio, Leatherface torna a terrorizzare un gruppo di giovani amici idealisti che accidentalmente interrompono il suo anonimato in una ...L'attore John Larroquette tornerà nel mondo della saga horror Non aprite quella porta come voce narrante del film in arrivo su Netflix a febbraio. John Larroquette, a distanza di quasi 50 anni, torner ...