“L’università crei gli anticorpi perché una tragedia del genere non succeda mai più”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Giornata della Memoria. Carlo Alberto Giusti, Rettore della Link Campus: Roma 27 gennaio 2022. “È compito preciso del mondo accademico ricordare e onorare il Giorno della Memoriaquel che è accaduto ottant’anni fa nonmai più”. Carlo Alberto Giusti, Rettore della Link Campus University e professore ordinario di Diritto Privato Comparato, è intervenuto in occasione della ricorrenza del 27 gennaio per sottolineare il ruolo degli Atenei italiani non solo nel tenere viva la memoria sulladella Shoah, male istituzioni che sovrintendono all’alta formazione costituiscano il primo baluardo a nuove insidie all’orizzonte. “Nelle leggi razziali del 1938 – spiega Giusti – si sancì la sospensione dal servizio di tutti gli insegnanti di «razza ebraica», compresi i liberi docenti e ...