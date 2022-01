La fenice con la testa sott’acqua (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una ragazzina tenace e introversa. La maturità, la patente e il piercing. Lo spettacolo mozzafiato di uno specchio d’acqua che si anima e si increspa. La testa sott’acqua. Sacrifici, ansie e dubbi. La commozione e il rapporto difficile col cibo. Le finali. L’atleta, il campione, la vita. I riflettori e le luci spente. Le vittorie e le delusioni. I tempi, il tabellone, il record. E lei, la Regina. La Divina. La fenice. La dea. I giochi Olimpici, cinque edizioni. Il tempo, amico e nemico. Anni, passati e futuri. Metri, percorsi e mangiati. La vita che l’aspetta e quella che non ha vissuto. La storia dello sport che ha il suo sorriso. Federica Pellegrini. Una storia che parte da lontano. A 16 anni, era il 2004, conquista la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero ad Atene. La più giovane nuotatrice ad andare a podio in ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una ragazzina tenace e introversa. La maturità, la patente e il piercing. Lo spettacolo mozzafiato di uno specchio d’acqua che si anima e si increspa. La. Sacrifici, ansie e dubbi. La commozione e il rapporto difficile col cibo. Le finali. L’atleta, il campione, la vita. I riflettori e le luci spente. Le vittorie e le delusioni. I tempi, il tabellone, il record. E lei, la Regina. La Divina. La. La dea. I giochi Olimpici, cinque edizioni. Il tempo, amico e nemico. Anni, passati e futuri. Metri, percorsi e mangiati. La vita che l’aspetta e quella che non ha vissuto. La storia dello sport che ha il suo sorriso. Federica Pellegrini. Una storia che parte da lontano. A 16 anni, era il 2004, conquista la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero ad Atene. La più giovane nuotatrice ad andare a podio in ...

