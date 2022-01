Il «Piano di ripresa e resilienza» in bilico tra la revisione e il ricalcolo dei fondi (Di venerdì 28 gennaio 2022) In attesa di capire se e quando ci sarà un altro governo, a meno che quello di Draghi resti ancora in carica, due notizie hanno turbato le infondate certezze sul «Piano di ripresa e resilienza» (Pnrr) in queste ultime ore. La prima l’ha data l’altro ieri il ministro dei trasporti e infrastrutture Enrico Giovannini: il progetto dei progetti che dovrebbe miracolare il paese non è affatto «blindato» e potrebbe cambiare. Una delle cause sarebbe quella del «forte aumento dei prezzi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 28 gennaio 2022) In attesa di capire se e quando ci sarà un altro governo, a meno che quello di Draghi resti ancora in carica, due notizie hanno turbato le infondate certezze sul «di» (Pnrr) in queste ultime ore. La prima l’ha data l’altro ieri il ministro dei trasporti e infrastrutture Enrico Giovannini: il progetto dei progetti che dovrebbe miracolare il paese non è affatto «blindato» e potrebbe cambiare. Una delle cause sarebbe quella del «forte aumento dei prezzi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AndreD81 : RT @FitCisl: .@salvopellecchia al XII Congresso @FitCislCalabria : I trasporti calabresi non devono perdere l’opportunità dei fondi europei… - MontiEmmanuele : RT @FitCisl: .@salvopellecchia al XII Congresso @FitCislCalabria : I trasporti calabresi non devono perdere l’opportunità dei fondi europei… - emilio_sposato : RT @FitCisl: .@salvopellecchia al XII Congresso @FitCislCalabria : I trasporti calabresi non devono perdere l’opportunità dei fondi europei… - MariaSev63 : RT @FitCisl: .@salvopellecchia al XII Congresso @FitCislCalabria : I trasporti calabresi non devono perdere l’opportunità dei fondi europei… - PriskaDegasperi : RT @FitCisl: .@salvopellecchia al XII Congresso @FitCislCalabria : I trasporti calabresi non devono perdere l’opportunità dei fondi europei… -