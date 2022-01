Gosens all’Inter: perché ora e a quelle cifre? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Erano 35 milioni che la società voleva per Gosens? Ci potevano anche stare per un giocatore in scadenza di contratto a giugno 2023? Gli ultimi rumors parlano di accordo per 25/27 milioni, bonus compresi e manco subito, perché diciamola tutta l’Inter made in China diversamente dall’Atalanta non è liquida. Quindi chi fa l’affare? Oltre alla società milanese, senz’altro il giocatore che andrà a guadagnare non meno di 3 milioni netti e giocherà ancora almeno un turno di Champions, senza dimenticare che l’Inter rimane prima in classifica e il buon Robin potrebbe prendersi anche lo scudetto. Niente male per un nazionale tedesco che poteva finire in Inghilterra a fare parte della ricca comitiva chiamata a salvare il Newcastle dalla retrocessione con l’obiettivo per l’anno prossimo di giocare al massimo per le coppe nazionali. L’Atalanta scrive in bilancio una ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Erano 35 milioni che la società voleva per? Ci potevano anche stare per un giocatore in scadenza di contratto a giugno 2023? Gli ultimi rumors parlano di accordo per 25/27 milioni, bonus compresi e manco subito,diciamola tutta l’Inter made in China diversamente dall’Atalanta non è liquida. Quindi chi fa l’affare? Oltre alla società milanese, senz’altro il giocatore che andrà a guadagnare non meno di 3 milioni netti e giocherà ancora almeno un turno di Champions, senza dimenticare che l’Inter rimane prima in classifica e il buon Robin potrebbe prendersi anche lo scudetto. Niente male per un nazionale tedesco che poteva finire in Inghilterra a fare parte della ricca comitiva chiamata a salvare il Newcastle dalla retrocessione con l’obiettivo per l’anno prossimo di giocare al massimo per le coppe nazionali. L’Atalanta scrive in bilancio una ...

