F.1: Sainz e Leclerc in pista a Fiorano 'Allenamento utile' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Seconda delle tre giornate di test con la SF71H e 'debutto' stagionale per i due piloti MARANELLO (MODENA) - Seconda delle tre giornate di prove previste sulla pista di Fiorano per la Ferrari. Oggi ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Seconda delle tre giornate di test con la SF71H e 'debutto' stagionale per i due piloti MARANELLO (MODENA) - Seconda delle tre giornate di prove previste sulladiper la Ferrari. Oggi ...

