Colonnine per auto elettriche: cresce la rete in Italia, ma sulle autostrade la situazione è drammatica (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'ultimo rapporto di Motus-E fa il punto sull'infrastruttura di ricarica pubblica sul territorio Italiano. Le Colonnine crescono del 35% nell'ultimo anno, ma ci sono gravi ritardi sulla rete autostradale che rimane ferma al palo: solo 1,2 punti di ricarica ogni 100 km.... Leggi su dday (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'ultimo rapporto di Motus-E fa il punto sull'infrastruttura di ricarica pubblica sul territoriono. Lecrescono del 35% nell'ultimo anno, ma ci sono gravi ritardi sullastradale che rimane ferma al palo: solo 1,2 punti di ricarica ogni 100 km....

Advertising

motus_e : Abbiamo aggiornato il database relativo agli #incentivi per i #veicolielettrici, visita il sito per maggiori inform… - Asgard_Hydra : Rete di ricarica per le auto, come siamo messi in Italia? Il rapporto di Motus-E - - domenicobruno75 : 'sei green per il numero di colonnine?...' Bologna, 170 colonnine per auto elettriche nel 2022 - chrdioc : Allestite le piazzole sulla ciclabile tra panchine, giochi e colonnine per bici elettriche - EnergiaOltre : Tutti i numeri delle infrastrutture e delle #colonnine di ricarica per le auto elettriche in Italia. #mobilità… -