Basket, Serie A1 2021/2022: risultati e classifica regular season aggiornata (Di giovedì 27 gennaio 2022) I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A1 2021/2022 di Basket. Comincia la caccia alla Virtus Bologna, vincitrice dell’ultima edizione del campionato, e che è già partita fortissimo aggiudicandosi la Supercoppa. Riuscirà la squadra del neo coach Sergio Scariolo a confermarsi, o assisteremo ad un passaggio di consegne del titolo? COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING classifica regular season AX Armani Exchange Milano 26 Virtus Segafredo Bologna 26 Allianz Pallacanestro Trieste 18 Dolomiti Energia Trentino 18 Bertram Derthona Tortona 18 Germani Brescia 18 Happy Casa Brindisi 16 Banco di Sardegna Sassari 14 Umana ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Idi tutte le partite e ladelladellaA1di. Comincia la caccia alla Virtus Bologna, vincitrice dell’ultima edizione del campionato, e che è già partita fortissimo aggiudicandosi la Supercoppa. Riuscirà la squadra del neo coach Sergio Scariolo a confermarsi, o assisteremo ad un passaggio di consegne del titolo? COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMINGAX Armani Exchange Milano 26 Virtus Segafredo Bologna 26 Allianz Pallacanestro Trieste 18 Dolomiti Energia Trentino 18 Bertram Derthona Tortona 18 Germani Brescia 18 Happy Casa Brindisi 16 Banco di Sardegna Sassari 14 Umana ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket, Serie A1 2021/2022: rinviata Treviso - Trieste Il Covid continua a modificare il calendario della Serie A1 2021/2022 di basket: rinviata a data da destinarsi NutriBullet Treviso - Allianz Trieste . La sfida, originariamente prevista per venerdì 28 gennaio, slitta visto ' il perdurare della ...

