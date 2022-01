Australian Open 2022, Matteo Berrettini ancora snobbato dai bookmakers: è il meno quotato tra i semifinalisti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteo Berrettini affronterà Rafael Nadal nella semifinale degli Australian Open 2022, in programma venerdì 28 gennaio (ore 04.30 italiane). Nell’altra partita, in programma alle ore 09.30, Daniil Medvedev incrocerà Stefanos Tsitsipas. Questo lo scenario sul cemento outdoor di Melbourne quando si entra nella fase calda del primo Slam della stagione e sono rimasti quattro tennisti a contendersi il prestigioso trofeo nella terra dei canguri. I bookmakers stanno però snobbando Matteo Berrettini, proprio come era successo in occasione del terzo turno: in quell’occasione gli allibratori davano per scontata una netta affermazione del giovane spagnolo Carlos Alcaraz e invece l’azzurro li smentì sonoramente. Quando siamo alla strette finale, gli esperti che ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022)affronterà Rafael Nadal nella semifinale degli, in programma venerdì 28 gennaio (ore 04.30 italiane). Nell’altra partita, in programma alle ore 09.30, Daniil Medvedev incrocerà Stefanos Tsitsipas. Questo lo scenario sul cemento outdoor di Melbourne quando si entra nella fase calda del primo Slam della stagione e sono rimasti quattro tennisti a contendersi il prestigioso trofeo nella terra dei canguri. Istanno però snobbando, proprio come era successo in occasione del terzo turno: in quell’occasione gli allibratori davano per scontata una netta affermazione del giovane spagnolo Carlos Alcaraz e invece l’azzurro li smentì sonoramente. Quando siamo alla strette finale, gli esperti che ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - Ubitennis : Australian Open, Barty non fa giocare Keys. Prima finale nello Slam di casa, terza in carriera - elitonks : Ripeto: quanto è bello veder giocare (e dominare) Ash Barty. #AusOpen -