Sinner ko contro Tsitsipas | finisce il sogno Australian Open 2022

Advertising

WeAreTennisITA : ?? 'È incredibile essere in semifinale, spero che domani ci sia anche Sinner. Grande battaglia, ho combattuto durame… - Eurosport_IT : SINNER AVANTI SENZA PROBLEMI! ???????? Grande prova del ragazzo azzurro contro lo statunitense Johnson, regolato agevo… - WeAreTennisITA : JANNIK PARTE BENE ?? @janniksin batte Sousa per 6-4 7-5 6-1 e approda al secondo turno, giocherà contro Steve Johnso… - ReggioPress : Sinner contro Tsitsipas: orario e dove vederla in tv. -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner contro

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Jannikagli Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il ventenne altoatesino, numero 10 del mondo e 11 del seeding, cede ...Due tennisti di categorie diverse, sono sembrati oggi Jannicke Stefanos Tsitsipas sulla Rod Laver Arena. Il greco ha vinto il quarto di finalel'italiano in 3 set (63/64/62) e si + qualificato per la semifinale degli Australian Open in corso a ...Sono bastati tre set al tennista greco per averla vinta su uno Jannik Sinner che non è mai sembrato "in partita" ...Il greco gioca a livelli altissimi, impedendo all'azzurro di trovare il suo ritmo. L'avventura della giovane stella italiana si conclude ai quarti.