Reggio Calabria, l’ex direttrice del carcere va a giudizio per concorso esterno: “Atteggiamenti di favore verso detenuti di ‘ndrangheta” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Inizierà il prossimo 17 marzo il processo contro Maria Carmela Longo, l’ex direttrice del carcere “Panzera” di Reggio Calabria accusata di concorso esterno con la ‘ndrangheta e di omessa denuncia di reato. Lo ha stabilito la gup reggina Karin Catalano al termine delle udienze preliminari, accogliendo la richiesta formulata dai sostituti procuratori della Direzione distrettuale antimafia (Dda) Stefano Musolino e Sabrina Fornaro. Difesa dall’avvocato Giacomo Iaria, Longo andrà a giudizio assieme ad altri due imputati, il medico Antonio Pollio e la detenuta Caterina Napolitano. Questi ultimi rispondono di falso. In sostanza, Pollio (difeso dagli avvocati Francesco Calabrese e Santa Spinelli) è accusato di aver attestato falsamente in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Inizierà il prossimo 17 marzo il processo contro Maria Carmela Longo,del“Panzera” diaccusata dicon lae di omessa denuncia di reato. Lo ha stabilito la gup reggina Karin Catalano al termine delle udienze preliminari, accogliendo la richiesta formulata dai sostituti procuratori della Direzione distrettuale antimafia (Dda) Stefano Musolino e Sabrina Fornaro. Difesa dall’avvocato Giacomo Iaria, Longo andrà aassieme ad altri due imputati, il medico Antonio Pollio e la detenuta Caterina Napolitano. Questi ultimi rispondono di falso. In sostanza, Pollio (difeso dagli avvocati Francesco Calabrese e Santa Spinelli) è accusato di aver attestato falsamente in un ...

Advertising

fattoquotidiano : Reggio Calabria, a processo l’ex consigliere regionale Nicola Paris (Udc, poi misto): è accusato di corruzione - meandstyles : RT @l00kingking: tisanina col panettiere: non passa neanche una balla di fieno cioccolata calda con jessica: autostrada A2 salerno reggio c… - grifopolo : RT @fattoquotidiano: Reggio Calabria, l’ex direttrice del carcere va a giudizio per concorso esterno: “Atteggiamenti di favore verso detenu… - fattoquotidiano : Reggio Calabria, l’ex direttrice del carcere va a giudizio per concorso esterno: “Atteggiamenti di favore verso det… - Olivier82367269 : @FrancisJUnder12 Beh, stava a Firenze prima eh, non a Reggio Calabria. ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria Migranti, la tendopoli di San Ferdinando verrà smantellata Il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, lo ha dichiarato dopo un giro di consultazioni con tutte le parti coinvolte: dalla regione, ai comuni di San Ferdinando e Gioia Tauro, alle ...

Reggio Calabria, la tendopoli per migranti di San Ferdinando sarà smantellata La tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro, verrà smantellata. A dirlo il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, dopo aver concluso un giro di consultazioni con la Regione Calabria e i Comuni di San Ferdinando e di Gioia Tauro e sentite le organizzazioni più vicine ai migranti. '...

Hospice Reggio Calabria, proclamato lo stato di agitazione del personale Reggio TV SERIE B UFFICIALE – Genovese e Cesena si separano Tigers Cesena comunica di aver raggiunto l’accordo per la transazione del contratto con l’atleta Salvatore Genovese, prelevato in estate dalla Viola ...

Stabili i contagi in Calabria (+1.569). In netto calo i ricoveri (-20), ancora 10 vittime Attualmente gli ospedalizzati in reparto sono 411 e 34 in Terapia intensiva. Il tasso di positività è al 14,98% ...

Il prefetto di, Massimo Mariani, lo ha dichiarato dopo un giro di consultazioni con tutte le parti coinvolte: dalla regione, ai comuni di San Ferdinando e Gioia Tauro, alle ...La tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro, verrà smantellata. A dirlo il prefetto di, Massimo Mariani, dopo aver concluso un giro di consultazioni con la Regionee i Comuni di San Ferdinando e di Gioia Tauro e sentite le organizzazioni più vicine ai migranti. '...Tigers Cesena comunica di aver raggiunto l’accordo per la transazione del contratto con l’atleta Salvatore Genovese, prelevato in estate dalla Viola ...Attualmente gli ospedalizzati in reparto sono 411 e 34 in Terapia intensiva. Il tasso di positività è al 14,98% ...