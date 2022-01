Redmi annuncia la serie Note 11. Operazione entropia

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)11 Pro 5G,11 Pro,11S e11 sono finalmente ufficiali: rispetto a quello che c’è sul mercato non offrono molto di più, e destreggiarsi per il consumatore è sempre più difficile. ...

Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S e Redmi Note 11 sono finalmente ufficiali: rispetto a quello che c'è sul mercato non offrono molto di più, e destreggiarsi per il consumatore è sempre più difficile ...
Xiaomi ha appena annunciato la disponibilità della serie Global dei suoi Redmi Note 11: scopriamo questa gamma di midrange insieme.