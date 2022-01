Quirinale | Salvini tenta la stretta | in pole c’è Casini ma si naviga ancora a vista

(Di giovedì 27 gennaio 2022), Matteoprova a fare sintesi: tenere unita la maggioranza, e quindi il governo, su un nome come quello di Pier Ferdinando(o altro profilo, che ad ora non c'è) o puntare su un nome di centrodestra, opzione rischiosissima e che con il passare delle ore sembra scemare, perché se la spallata, su un nome come Elisabetta Casellati, fallisse, perderebbe la leadership del centrodestra L'articolo proviene da Firenze Post.

Fumata nera alanche oggi. Al terzo giorno di scrutinio non c'è ancora un'intesa su chi ... riportate su Il Foglio , il leader della Lega, Matteosi sarebbe recato presso la casa ...Ma resta la sensazione che Conte segua troppo. Infatti su Draghi cambia idea ogni giorno. ... con forza, la strada a un possibile trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al. Le ...Immobile ma presente nella frenetica giornata delle consultazioni: con un Presidente non gradito potrebbe lasciare Palazzo Chigi. Uniche alternative ...Lo scrutinio che in genere prepara la svolta dimostra che il controllo dei partiti è scarso. Meloni fa una mossa che avvicina il suo scarso peso in aula a quello che ha nei sondaggi. Grillini in fuga ...