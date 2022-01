Licata, lite in famiglia finisce in strage: ammazza il fratello, la cognata e i 2 nipoti. Poi si sucida (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una lite in famiglia si è trasformata in una strage. È successo a Licata, in provincia di Agrigento. La tragedia è avvenuta in un’abitazione della zona periferica di via Riesi. Cinque in totale le vittime compreso l’assassino che al termine della mattanza si è suicidato. L’uomo ha ucciso il fratello, la cognata, e i nipoti di 11 e 15 anni. Poi, si è tolto la vita con la stessa arma. Il suo corpo è stato trovato per strada agonizzante e sarebbe morto in ambulanza. Quando i carabinieri sono arrivati nella palazzina di via Riesi si sono trovati davanti una scena terribile. Per le povere vittime non c’è stato nulla da fare. Licata, lite in famiglia sfocia nel sangue: 5 le vittime A dare l’allarme dopo l’uccisione di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Unainsi è trasformata in una. È successo a, in provincia di Agrigento. La tragedia è avvenuta in un’abitazione della zona periferica di via Riesi. Cinque in totale le vittime compreso l’assassino che al termine della mattanza si è suicidato. L’uomo ha ucciso il, la, e idi 11 e 15 anni. Poi, si è tolto la vita con la stessa arma. Il suo corpo è stato trovato per strada agonizzante e sarebbe morto in ambulanza. Quando i carabinieri sono arrivati nella palazzina di via Riesi si sono trovati davanti una scena terribile. Per le povere vittime non c’è stato nulla da fare.insfocia nel sangue: 5 le vittime A dare l’allarme dopo l’uccisione di ...

