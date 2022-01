Jasmine Carrisi cambia look ma fa anche il pieno di critiche

Advertising

ParliamoDiNews : Jasmine Carrisi diventa rossa: il nuovo look della figlia di Loredana Lecciso e Albano - - PasqualeMarro : #JasmineCarrisi la scelta fa impazzire papà Albano -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi

Dimentichiamo la lunga chioma bionda con cui abbiamo imparato a conoscerla, perchéha stravolto il suo look come ha mostrato lei stessa sul suo seguitissimo profilo . Ora i capelli hanno assunto un'intesa colorazione rossa , grintosa e che le evidenzia l'azzurro ...La giovane, figlia del noto cantate Albanoe della showgirl Loredana Lecciso, pubblica nelle ultime ore, un post che richiama l'attenzione dei suoi fan L'aspirante cantante...Dimentichiamo la lunga chioma bionda con cui abbiamo imparato a conoscerla, perché Jasmine Carrisi ha stravolto il suo look come ha mostrato lei stessa sul suo seguitissimo profilo Instagram. Ora i ca ...Capelli rossi è il nuovo look di Jasmine Carrisi che sui social riceve anche tante critiche da chi pensa sia rifatta ...