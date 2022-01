Gemma Galgani non riesce a trattenere le lacrime a Uomini e Donne. Tina Cipollari sbotta: “Ma tu sei pazza” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Gemma Galgani è stata protagonista assoluta della puntata del 26 gennaio di Uomini e Donne. La Dama torinese ha ricevuto una delusione da Massimiliano, che le ha detto chiaramente di non voler avere una storia con lei. Alla notizia, però, Gemma Galgani ha reagito scoppiando a piangere. Gli opinionisti hanno attaccato duramente questo suo atteggiamento. Gemma Galgani in lacrime per Massimiliano a Uomini e Donne Possibile che Gemma Galgani possa ancora stupire dopo oltre un decennio di presenza a Uomini e Donne? Si lo può fare e oggi ne abbiamo avuto la prova. Nella puntata del 26 gennaio, infatti, la Dama torinese ha avuto un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022)è stata protagonista assoluta della puntata del 26 gennaio di. La Dama torinese ha ricevuto una delusione da Massimiliano, che le ha detto chiaramente di non voler avere una storia con lei. Alla notizia, però,ha reagito scoppiando a piangere. Gli opinionisti hanno attaccato duramente questo suo atteggiamento.inper Massimiliano aPossibile chepossa ancora stupire dopo oltre un decennio di presenza a? Si lo può fare e oggi ne abbiamo avuto la prova. Nella puntata del 26 gennaio, infatti, la Dama torinese ha avuto un ...

