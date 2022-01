Elezione Quirinale, oltre cento voti per il presidente uscente Mattarella (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gennaio 2022 Il Capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella, fa registrare oltre cento voti, seguito dal candidato indicato per oggi da Fdi, Guido Crosetto con oltre 90. La maggioranza delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gennaio 2022 Il Capo dello Stato, Sergio, fa registrare, seguito dal candidato indicato per oggi da Fdi, Guido Crosetto con90. La maggioranza delle ...

Advertising

TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 2a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - QdSit : Fumata nera al terzo scrutinio per la nomina del prossimo presidente della Repubblica, salgono i voti a Mattarella.… - biabon : RT @manginobrioches: Ogni sette anni,l'elezione al #Quirinale è una lente d'ingrandimento impietosa sulla pochezza del nostro personale pol… -