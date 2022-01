Call of Duty Warzone 2: sequel in sviluppo presso Activision (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Stando all’ultimo report di Bloomberg, Activision sarebbe alla lavorazione di Call of Duty Warzone 2, sequel ufficiale del celebre free to play Warzone ha subito diversi cambiamenti dalla sua uscita. Il popolare sparatutto alimentato dalla formula free to play è stato una delle galline dalle uova d’oro per Activision. Nonostante gli alti numeri ottenuti da Call of Duty Mobile, il re indiscusso dei battle royale shooter è sicuramente Warzone. Sembra a questo punto che sia arrivato il momento di capitalizzare questo enorme successo. Stando ad un recente report di Bloomberg, Call of Duty Warzone 2 sarebbe in sviluppo presso gli studi ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Stando all’ultimo report di Bloomberg,sarebbe alla lavorazione diof2,ufficiale del celebre free to playha subito diversi cambiamenti dalla sua uscita. Il popolare sparatutto alimentato dalla formula free to play è stato una delle galline dalle uova d’oro per. Nonostante gli alti numeri ottenuti daofMobile, il re indiscusso dei battle royale shooter è sicuramente. Sembra a questo punto che sia arrivato il momento di capitalizzare questo enorme successo. Stando ad un recente report di Bloomberg,of2 sarebbe ingli studi ...

