Basket, Venezia non parte: cancellato il volo per Istanbul (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Niente da fare per Venezia che non scenderà in campo oggi in Eurocup per la sfida contro il Bursaspor. Ad annunciarlo è la stessa Reyer dopo che il volo Venezia-Istanbul delle 10.20 è stato cancellato (terzo volo prenotato e cancellato in tre giorni) "e la partita contro Bursaspor non potrà essere disputata. È dunque saltato anche questo estremo ed ennesimo tentativo di affrontare la trasferta, quest'ultimo tentativo imposto dall'organizzazione creando una situazione che nulla ha a che fare con il professionismo – la protesta del club – La prima squadra maschile si allenerà al Taliercio nel pomeriggio per preparare la partita di Brescia. È presumibile che, come per la gara contro Gran Canaria la partita possa essere recuperata nel periodo di sosta per la Coppa ...

