Australian Open 2022 | Sinner | “Devo migliorare | manca ancora tanto per battere Tsitsipas e i migliori”

"Voglio sempre migliorare, quando vinco è segno che sto facendo un buon lavoro. Quando perdo voglio capire perché, provare subito le cose. I quarti di finale sono un inizio molto positivo di stagione, ma c'è tantissimo da lavorare. Ci sono tante cose positive e tante altre da migliorare. Sono contento di poter migliorare ancora in tante cose. Devo saper fare di più in campo, per battere i migliori non basta questo". Lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa alla fine del match dei quarti di finale agli Australian Open 2022 perso contro Stefanos Tsitsipas in tre set abbastanza dominati dal greco: "Soprattutto nel secondo set lui ha fatto quel passante lungolinea di rovescio sulla ...

