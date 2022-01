Assicurazioni e mercato auto nel 2021, le profonde differenze sul territorio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il mercato auto 2021 è stato asfittico , con circa un milione e mezzo di auto immatricolate, sostanzialmente in linea con il 2020 (anno pesantemente impattato dal Covid) e con una riduzione del 23% ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilè stato asfittico , con circa un milione e mezzo diimmatricolate, sostanzialmente in linea con il 2020 (anno pesantemente impattato dal Covid) e con una riduzione del 23% ...

Advertising

Segugio_it : ?? Netta riduzione delle consegne di #nuoveauto, che sono state quasi 459 mila in meno del 2019. ?? Crollano le… - TrendOnline : Vuoi fare un' #assicurazione sulla tua #salute ma non sai bene cosa sia? Qui parliamo di una delle opzioni che ci s… - ErnestoPascucci : Generali assicurazioni pubblicizza la sua polizza per la sanità privata. La sanità pubblica mandata a picco per fag… - fintechIT : RT @EconomyUp: #Blockchain: il mercato continua a crescere, #finanza e #assicurazioni primo campo di applicazione in Italia - RobRe62 : RT @EconomyUp: #Blockchain: il mercato continua a crescere, #finanza e #assicurazioni primo campo di applicazione in Italia -