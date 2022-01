Stipendi maggiorati all’Asl | misure e sequestri a Napoli

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si sono “introdotti” nel software di gestione delle buste paga ed hanno inserito dei surplus di denaro non dovuti, quantificati tra 3mila e 30mila euro, ad alcuni dipendenti dell’Asl1. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di(coordinati dal comandante Alessandro Cisternino) che hanno notificato ad otto indagati, tutti dipendenti dell’Asl, altrettanti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Tre sono accusati di essere gli organizzatori della truffa, quantificata, nell’arco di un solo anno di indagini, in 340mila euro. I restanti indagati, invece, sarebbero i beneficiari. Tutti sono accusati di avere compiuto atti contrari ai loro doveri d’ufficio. Il giudice, su richiesta della Procura partenopea, che ha coordinato le indagini, ha emesso tre interdizioni di un anno ...

