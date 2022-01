Sinner, McEnroe: «Voglio Jannik cattivo come me, vincerà tanti Slam. Allenarlo? Aspetto solo che Piatti mi chiami...» (Di martedì 25 gennaio 2022) L'ex campione conferma: «Ribadisco la mia disponibilità part time a consigliare il ragazzo, che è una spugna: assorbe tutto, è un lavoratore straordinario. Insieme a Kyrgios è il talento migliore dell’ultimo decennio» Leggi su corriere (Di martedì 25 gennaio 2022) L'ex campione conferma: «Ribadisco la mia disponibilità part time a consigliare il ragazzo, che è una spugna: assorbe tutto, è un lavoratore straordinario. Insieme a Kyrgios è il talento migliore dell’ultimo decennio»

