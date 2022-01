Pechino 2022 | i controlli rilevano altre 15 positività

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sono 15 i nuovi casi di Covid-19 confermati nell’ambito deidi, in base alle comunicazioni del Comitato organizzatore, portando il totale dal 4 gennaio a quota 93. Sono stati 246 gli arrivi in aeroporto. Tra questi 23 sono atleti e funzionari dei team, e 223 personale coinvolto a vario titolo nei Giochi invernali: tra i test effettuati, 12 hanno dato esito positivo. Nel sistema delle bolle, invece, sui 41.810 test fatti, 318 hanno interessato atleti e funzionari dei team (con 1 caso positivo) e 41.492 il personale (con 2 contagi). SportFace.

Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: sarà Michela Moioli la nostra portabandiera a Pechino 2022! ???? La snowboarder bergamasca sostit… - Eurosport_IT : 24 anni dopo, sarà ancora: 'QUATTRO SOTTO ZERO ' ???? - fisco24_info : Michela Moioli portabandiera a Pechino 2022: (Adnkronos) - Sarà Michela Moioli la portabandiera dell’Italia ai Gioc… - sportface2016 : #Scialpino, gli azzurri preparano #Pechino2022 sullo #Zoncolan -

Marta Bassino è in quarta posizione a metà gara del gigante di Kronplatz, sesto stagionale ed ultimo prima delle Olimpiadi di Pechino 2022. Gara regolare per Marta, che chiude con il tempo di 1:00.59, a 61 centesimi dal primo posto occupato da un'ottima Petra Vlhova. Seconda Sara Hector, terza Mikaela Shiffrin, poi Bassino, ...Sempre più vicino l'appuntamento con le Olimpiadi di Pechino 2022, evocato da Marta nelle dichiarazioni post gara (FISI): "Eravamo tutte vicine ed ho fatto fatica nella parte finale, ho trovato ...Rimandato ancora una volta per un'incollatura l'appuntamento con il podio in slalom gigante (l'ultimo risale al 14 dicembre 2020, a Courchevel), il quarto posto odierno a Plan de Corones rappresenta c ...