Gf Vip: Entrano Tre Nuovi Concorrenti! (Di martedì 25 gennaio 2022) Al Gf Vip sono in arrivo tre Nuovi concorrenti. Dopo l'addio di Manuel Bortuzzo, gli autori sembrano intenzionati a rimpolpare il cast con tre bei giovanotti. Volti semi sconosciuti al grande pubblico, ma pronti a mettersi in gioco e chissà, magari a conquistare il cuore di qualche Vippona. Ecco chi sono le tre new entry del Gf Vip! Arrivano tre Nuovi concorrenti al Gf Vip Il cast del GF Vip 6 si rinnova con l'ingresso di tre Nuovi concorrenti. La prossima settimana dovrebbero entrare infatti Gianluca Costantino, Edoardo Donnamaria e Antonio Medugno. Qualcuno si chiederà chi sono questi tre, visto che non sono proprio dei Vipponi. Sono volti semi sconosciuti, così come erano le Princess, Samy Youssef o Tommaso Eletti. L'ingresso di Gianluca Costantino era stato spoilerato già qualche giorno fa da Deianira Marzano.

