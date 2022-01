FormulaE, Mondiale 2022: la startlist e tutti i partecipanti. Tanti ex-piloti di F1 (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono Tanti gli ex piloti di F1 ed i nomi di primo profilo presenti sullo schieramento della Formula E 2022, categoria che si appresta a prendere il via questo fine settimana in quel di Diriyah. La cittadina araba è pronta per accogliere l’ottava stagione di questa serie, la seconda con l’ambito status di Mondiale. Tra gli ex piloti della massima formula si aggiunge la presenza di Antonio Giovinazzi. Il pugliese, reduce dall’avventura con Alfa Romeo, rappresenterà il Team Dragon/Penske per tutte le competizioni della categoria accanto al brasiliano Sérgio Sette Câmara. Scorrendo l’entry list troviamo anche il francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), ex protagonista della massima formula ed unico ad aver vinto per due volte la Formula E (2017/18 e 2018/19). L’esperto transalpino fu scartato dalla Red ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Sonogli exdi F1 ed i nomi di primo profilo presenti sullo schieramento della Formula E, categoria che si appresta a prendere il via questo fine settimana in quel di Diriyah. La cittadina araba è pronta per accogliere l’ottava stagione di questa serie, la seconda con l’ambito status di. Tra gli exdella massima formula si aggiunge la presenza di Antonio Giovinazzi. Il pugliese, reduce dall’avventura con Alfa Romeo, rappresenterà il Team Dragon/Penske per tutte le competizioni della categoria accanto al brasiliano Sérgio Sette Câmara. Scorrendo l’entry list troviamo anche il francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), ex protagonista della massima formula ed unico ad aver vinto per due volte la Formula E (2017/18 e 2018/19). L’esperto transalpino fu scartato dalla Red ...

