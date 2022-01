È più strano Commisso che fa affari con gli Agnelli o Vlahovic che preferisce la Juventus all’Arsenal? (Di martedì 25 gennaio 2022) È densa di irritualità la trattativa che starebbe per condurre Dusan Vlahovic alla Juventus. C’è lo stato comatoso dei conti della Juventus che, non si riesce a capire come, dovrebbe in un modo o nell’altro scucire 70 milioni di euro. Sono ormai mesi che leggiamo del disastro contabile del club torinese, con Andrea Agnelli costretto a chiedere a John Elkann periodiche ricapitalizzazioni. C’è il comportamento contraddittorio di Commisso che prima dalle colonne del Financial Times lancia dichiarazioni di guerra alla famiglia Agnelli, sembra voler sfidare il sistema calcistico italiano e poi come – se nulla fosse – si sottomette alla legge del business (oltre che alla volontà del giocatore). Commisso è un uomo d’affari e negli affari le ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 25 gennaio 2022) È densa di irritualità la trattativa che starebbe per condurre Dusanalla. C’è lo stato comatoso dei conti dellache, non si riesce a capire come, dovrebbe in un modo o nell’altro scucire 70 milioni di euro. Sono ormai mesi che leggiamo del disastro contabile del club torinese, con Andreacostretto a chiedere a John Elkann periodiche ricapitalizzazioni. C’è il comportamento contraddittorio diche prima dalle colonne del Financial Times lancia dichiarazioni di guerra alla famiglia, sembra voler sfidare il sistema calcistico italiano e poi come – se nulla fosse – si sottomette alla legge del business (oltre che alla volontà del giocatore).è un uomo d’e neglile ...

