Contro gli attacchi cyber serve un'azione coordinata tra Stato e aziende (Di martedì 25 gennaio 2022) Nell'ambito dello Speciale I-Week, promosso da Vento & Associati, il talk conclusivo "Intelligenza artificiale, Data economy e cyber security" ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei membri del Copasir Raffaele Volpi (Lega) ed Enrico Borghi (PD), del Senior vice president global security & cyber defense department di Snam, Andrea Chittaro (che è anche presidente dell'Associazione italiana professionisti della sicurezza aziendale – Aipsa), dell'Head of Group Security di Eni, Alfio Rapisarda, del Ceo di Swascan, Pierguido Iezzi, e dell'ambasciatore Sergio Vento, presidente di Vento & Associati. L'intenso dibattito, moderato dal direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli, è Stato aperto dal senatore Volpi, che ha sottolineato quanto per affrontare le sfide alla sicurezza cibernetica occorra concentrarsi sul fattore ...

