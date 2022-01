Berrettini eroico, vince in 5 set con Monfils e va in semifinale agli Australian Open. Adesso la sfida con Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) Monfils-Berrettini si chiude tre set a due per l'azzurro. Matteo deve vincere il match contro il francese per due volte. Dopo essere andato avanti 2 set a 0, si fa rimontare fino al 2-2... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 25 gennaio 2022)si chiude tre set a due per l'azzurro. Matteo devere il match contro il francese per due volte. Dopo essere andato avanti 2 set a 0, si fa rimontare fino al 2-2...

Advertising

FrancescoTa81 : #Berrettini eroico! Non esiste altro aggettivo per definire tale trionfo: vince questa sfida con #Monfils con il ta… - Tommuz24 : Giusto in tempo per godermi l'ultimo set con tre o quattro prodezze che mi hanno fatto sobbalzare dalla sedia ulula… - infoitsport : Matteo Berrettini eroico contro Alcaraz: perché questa vittoria è un punto di svolta - umbertoliuzzo : RT @msn_italia: Australian Open: Berrettini eroico, va agli ottavi di finale - msn_italia : Australian Open: Berrettini eroico, va agli ottavi di finale -