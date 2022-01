Australian Open, Berrettini arriva in semifinale: sarà rivincita con Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen – Matteo Berrettini ottiene un altro grande risultato e va in semifinale agli Australian Open, competizione rimasta “orfana” di Novak Djokovic, come riporta Adnkronos. Battuto Monfils, Berrettini in semifinale La prima prova stagionale del Grande Slam si sta rivelando ricca di soddisfazioni per Berrettini, che battendo il francese Gael Monfils (punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo tre ore e 49 minuti) vola alle semifinali degli Australian Open. Una gara durissima, perché il tennista italiano dovrà vedersela con Rafael Nadal, attuale numero 5 del mondo e sesta testa di serie. Lo spagnolo ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov per 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Dunque venerdì ci sarà una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen – Matteoottiene un altro grande risultato e va inagli, competizione rimasta “orfana” di Novak Djokovic, come riporta Adnkronos. Battuto Monfils,inLa prima prova stagionale del Grande Slam si sta rivelando ricca di soddisfazioni per, che battendo il francese Gael Monfils (punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo tre ore e 49 minuti) vola alle semifinali degli. Una gara durissima, perché il tennista italiano dovrà vedersela con Rafael, attuale numero 5 del mondo e sesta testa di serie. Lo spagnolo ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov per 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Dunque venerdì ciuna ...

