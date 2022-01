Australian Open 2022, Berrettini punta Nadal: “Sarà dura, entrerò in campo con l’occhio avvelenato” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Incredibile. Un’altra lotta con Monfils piena di emozioni. Credevo di avere la partita in mano al terzo set, invece siamo andati al quinto. Il tennis è così. Ho giocato contro Nadal solo agli US Open. Non sapevo cosa aspettarmi. Sarà dura. Ha più esperienza di me”. Emozionato, stanco, soddisfatto. Matteo Berrettini supera il francese Gaël Monfils ai quarti di finale degli Australian Open e guadagna una semifinale storica contro Rafa Nadal. È lui il primo italiano di sempre in semifinale a Melbourne. Ma presto può essere raggiunto da Sinner: “Sono amico anche di Tsitsipas, ma spero vinca Jannik. Sarò in camera a guardare la partita”. Cinque set duri in 3 ore e 52 minuti, il romano parte forte (doppio 6-4), poi cala (doppio 3-6) ma alla fine agguanta ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) “Incredibile. Un’altra lotta con Monfils piena di emozioni. Credevo di avere la partita in mano al terzo set, invece siamo andati al quinto. Il tennis è così. Ho giocato controsolo agli US. Non sapevo cosa aspettarmi.. Ha più esperienza di me”. Emozionato, stanco, soddisfatto. Matteosupera il francese Gaël Monfils ai quarti di finale deglie guadagna una semifinale storica contro Rafa. È lui il primo italiano di sempre in semifinale a Melbourne. Ma presto può essere raggiunto da Sinner: “Sono amico anche di Tsitsipas, ma spero vinca Jannik. Sarò in camera a guardare la partita”. Cinque set duri in 3 ore e 52 minuti, il romano parte forte (doppio 6-4), poi cala (doppio 3-6) ma alla fine agguanta ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - lucia25968868 : RT @Corriere: ?? MATTEO! - juventitudine : @s0uImatt Sì, ci sono tutte! Vai sul canale Australian Open e le trovi! Non so se le caricano direttamente oggi o n… -