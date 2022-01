Antonella Elia, chi è il compagno Pietro Delle Piane: “È amore vero” (Di martedì 25 gennaio 2022) Pietro Delle Piane e Antonella Elia dopo essersi lasciati in diretta tv a Temptation Island, la coppia ha continuato a far parlare di sé nei salotti televisivi. Una storia complessa e controversa quella tra l’attore e la conduttrice che, nonostante tutto e tutti, sarebbero tornati nuovamente insieme. La Elia oggi è molto serena e si vive questa relazione con grande tranquillità. Proprio sui social la ex opinionista del Grande Fratello Vip ha detto: “per me è la prima volta che ho una relazione così lunga” confessando che non è mai stato facile per lei restare molto a lungo in una relazione. La coppia ha attirato sempre molto polemiche per via di alcune dichiarazioni rilasciate nei programmi. Una su tutte quella fatta dall’attore e doppiatore che, ospite di Barbara d’Urso, ha rivelato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022)dopo essersi lasciati in diretta tv a Temptation Island, la coppia ha continuato a far parlare di sé nei salotti televisivi. Una storia complessa e controversa quella tra l’attore e la conduttrice che, nonostante tutto e tutti, sarebbero tornati nuovamente insieme. Laoggi è molto serena e si vive questa relazione con grande tranquillità. Proprio sui social la ex opinionista del Grande Fratello Vip ha detto: “per me è la prima volta che ho una relazione così lunga” confessando che non è mai stato facile per lei restare molto a lungo in una relazione. La coppia ha attirato sempre molto polemiche per via di alcune dichiarazioni rilasciate nei programmi. Una su tutte quella fatta dall’attore e doppiatore che, ospite di Barbara d’Urso, ha rivelato ...

