25 gennaio 2020 | l’Atalanta batte il Torino 0-7 e Ilicic segna da centrocampo

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 25 gennaio 2022) Bella, indimenticabile, dominata e soprattutto storica. Bastano queste parole per descrivere quel-Atalanta datato 25. Partita entrata nella storia per essere stata la più longeva di sempre in oltre 114 anni nerazzurri, con i granata strapazzati per 0-7: nel segno di Josip. Riavvolgendo il nastro, la sfida tra i nerazzurri e i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il DG Marino sul calendario del: “Obiettivo salvezza, ma vogliamo regalare gioie ai tifosi” Con Reca in uscita la musica non cambia:ha bisogno di un vice Gosens Sconcerti su: “Lui si mette sul mercato. Ora vuole il Milan” Quel recupero (da capitano) di Toloi che ...