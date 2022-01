Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield svela le uniche persone a cui aveva svelato la sua presenza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Andrew Garfield ha svelato le uniche tre persone a cui aveva svelato la sua partecipazione al film Spider-Man: No Way Home. Andrew Garfield è tornato a parlare di Spider-Man: No Way Home e a come sia riuscito a mantenere il segreto sulla sua presenza, con l'eccezione di sole tre persone. L'attore è stato ospite del talk show di Ellen DeGeneres e ha raccontato qualche dettaglio della sua esperienza. L'attore britannico, molto divertito, ha confermato che non ha rivelato nulla per ben due anni. Andrew Garfield ha raccontato parlando di Spider-Man: No Way Home: "Ho mentito ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 24 gennaio 2022)hato letrea cuito la sua partecipazione al film-Man: No Wayè tornato a parlare di-Man: No Waye a come sia riuscito a mantenere il segreto sulla sua, con l'eccezione di sole tre. L'attore è stato ospite del talk show di Ellen DeGeneres e ha raccontato qualche dettaglio della sua esperienza. L'attore britannico, molto divertito, ha confermato che non ha rivelato nulla per ben due anni.ha raccontato parlando di-Man: No Way: "Ho mentito ...

