"Serve responsabilità". E la De Filippi lascia lo studio di C'è posta per te (Di lunedì 24 gennaio 2022) La storia di Carmen e suo padre Luigi, con il quale la giovane non ha rapporti da quasi tre anni, ha messo a dura prova la conduttrice, che dopo avere rimproverato l'uomo lo ha fatto uscire dallo studio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) La storia di Carmen e suo padre Luigi, con il quale la giovane non ha rapporti da quasi tre anni, ha messo a dura prova la conduttrice, che dopo avere rimproverato l'uomo lo ha fatto uscire dallo

Advertising

emmabonino : Il ritiro di #Belusconi per la candidatura al #Colle è stato un atto di responsabilità. Ora serve tenere insieme el… - CaffeFou : 'Serve responsabilità'. E la De Filippi lascia lo studio di C'è posta per te #CePostaPerTe - ligi_p : @Bluefidel47 serve un atto di responsabilità, evitate di alimentare i parassiti. - EraldoFR : @777PARTENERS Serve anche senso di responsabilità. Se avessimo tutti un reddito di cittadinanza bastevole ai nostri… - fclerissi38 : PdR. Gli elettori di dx vogliono Draghi. Salvini se ne faccia una ragione. Si assuma tutte le responsabilità per le… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve responsabilità "Serve responsabilità". E la De Filippi lascia lo studio Non si può mettersi sullo stesso piano dei figli, essere genitori comporta responsabilità. Lei è ancora piccola ". L'invito della De Filippi a fare il padre adulto e ragionevole non ha sortito l'...

Perché è doveroso ascoltare le scuole E che sempre di più assegna alla responsabilità dei singoli la gestione dell'emergenza. Di fatto ... Ciò che meno serve oggi è alimentare un altro conflitto non voluto e che non serve a nessuno. Ma ...

Quirinale: Conte, 'situazione emergenza per Paese, serve responsabilità' Il Sannio Quotidiano Non si può mettersi sullo stesso piano dei figli, essere genitori comporta. Lei è ancora piccola ". L'invito della De Filippi a fare il padre adulto e ragionevole non ha sortito l'...E che sempre di più assegna alladei singoli la gestione dell'emergenza. Di fatto ... Ciò che menooggi è alimentare un altro conflitto non voluto e che nona nessuno. Ma ...