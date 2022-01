Serie C 2021/2022: pareggio a reti bianche tra Catanzaro e Palermo, 0-0 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Match interessante ma povero di emozioni quello tra Catanzaro e Palermo che si chiude con un pareggio per 0-0. Nessun gol e nessuna azione clamorosa. Un punto a testa, che però non cambia per nulla la situazione in classifica. Palermo sesto a 34 punti, Catanzaro con un punto in meno e una posizione sotto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte subito molto forte, con le due squadre che attaccano da una parte e dall’altra. 3 minuti, e subito palo del Catanzaro, pallone che però esce. Il primo tempo però non si sblocca, e si va negli spogliatoi sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del Palermo, che continua ad attaccare. Nonostante poi i cambi durante la gara, il risultato non si sblocca. La gara si chiude qui: ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Match interessante ma povero di emozioni quello trache si chiude con unper 0-0. Nessun gol e nessuna azione clamorosa. Un punto a testa, che però non cambia per nulla la situazione in classifica.sesto a 34 punti,con un punto in meno e una posizione sotto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte subito molto forte, con le due squadre che attaccano da una parte e dall’altra. 3 minuti, e subito palo del, pallone che però esce. Il primo tempo però non si sblocca, e si va negli spogliatoi sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint del, che continua ad attaccare. Nonostante poi i cambi durante la gara, il risultato non si sblocca. La gara si chiude qui: ...

Advertising

Eurosport_IT : Zlatan e Nole, covid e vaccini... ?? ? - Eurosport_IT : 'Io mi sono vaccinato perché penso che mi protegga, non per poter giocare al calcio' ??? #EurosportTENNIS |… - OptaPaolo : 39 - L’Inter non è andata a segno in una gara di Serie A per la prima volta da gennaio 2021 (0-0 contro l’Udinese),… - raebengala : RT @messaggidivita: @Corriere Chi aveva capito a Luglio 2021 che il #greenpass sarebbe diventato il sistema dei crediti sociali cinese, ven… - sportface2016 : #SerieC 2021/2022: pareggio a reti bianche tra #Catanzaro e #Palermo, 0-0 -