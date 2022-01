No! Questa bambina di 9 anni non è stata arrestata in un museo perché non aveva il “Green pass” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Circola un video che mostrerebbe una bambina di 9 anni arrestata dalla Polizia di New York perché entrata all’interno di un museo priva della certificazione di vaccinazione anti Covid-19 (in alcuni post Facebook fanno riferimento a un generico “Green pass”). Trattata come una criminale perché non vaccinata? Non è andata così, ma nonostante tutto le immagini vengono utilizzate a sostegno delle posizioni No Green pass. Per chi ha fretta Il fatto è avvenuto a New York poco dopo la chiusura del museo. La bambina non è stata arrestata, ma solo accompagnata all’esterno del museo. La bambina faceva parte di un gruppo ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Circola un video che mostrerebbe unadi 9arredalla Polizia di New Yorkentrata all’interno di unpriva della certificazione di vaccinazione anti Covid-19 (in alcuni post Facebook fanno riferimento a un generico “”). Trattata come una criminalenon vaccinata? Non è andata così, ma nonostante tutto le immagini vengono utilizzate a sostegno delle posizioni No. Per chi ha fretta Il fatto è avvenuto a New York poco dopo la chiusura del. Lanon èarre, ma solo accompagnata all’esterno del. Lafaceva parte di un gruppo ...

