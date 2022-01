"Ma quale immigrazione". Stupro in ascensore, il delirio di Vauro sulla violenza | Video (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Siamo arrivati addirittura all'assioma migrante uguale stupratore": Vauro Senesi, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha commentato un recente caso di cronaca, la violenza ai danni di una 44enne in ascensore, a Segrate vicino a Milano, nella notte del 21 dicembre. Sotto accusa c'è Hamza Sara, 31 anni e originario della Libia. A tal proposito, il vignettista ha spiegato che - a suo dire - l'immigrazione non c'entra, perché la violenza di genere sarebbe un elemento tipico anche della società italiana. "L'attenzione si sposta non sullo stupratore, come sarebbe ovvio, ma sul migrante - ha detto Vauro in trasmissione -. Noi non viviamo nel Paese delle favole, lo Stupro è purtroppo tragicamente endemico nella società italiana stessa". A quel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Siamo arrivati addirittura all'assioma migrante uguale stupratore":Senesi, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha commentato un recente caso di cronaca, laai danni di una 44enne in, a Segrate vicino a Milano, nella notte del 21 dicembre. Sotto accusa c'è Hamza Sara, 31 anni e originario della Libia. A tal proposito, il vignettista ha spiegato che - a suo dire - l'non c'entra, perché ladi genere sarebbe un elemento tipico anche della società italiana. "L'attenzione si sposta non sullo stupratore, come sarebbe ovvio, ma sul migrante - ha dettoin trasmissione -. Noi non viviamo nel Paese delle favole, loè purtroppo tragicamente endemico nella società italiana stessa". A quel ...

