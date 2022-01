L’Eredità, come mai non va in onda oggi 24 gennaio 2022? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Terzo lunedì consecutivo con cambio di programma in seno al palinsesto di Rai 1. E il cambiamento va ad intaccare nuovamente l’amato quiz show in onda dalle 18:50 sul primo canale Rai, L’Eredità. Il 10 gennaio L’Eredità non era andata in onda per una conferenza stampa speciale del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il lunedì seguente (17 gennaio) per la commemorazione del compianto David Sassoli. Quest’oggi, lunedì 24 gennaio 2022, il programma condotto da Flavio Insinna non va in onda per lasciare spazio allo speciale del Tg1 condotto dal direttore Monica Maggioni per seguire live le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Quest’oggi è la prima tornata d’elezioni, non è quindi escludibile ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Terzo lunedì consecutivo con cambio di programma in seno al palinsesto di Rai 1. E il cambiamento va ad intaccare nuovamente l’amato quiz show indalle 18:50 sul primo canale Rai,. Il 10non era andata inper una conferenza stampa speciale del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il lunedì seguente (17) per la commemorazione del compianto David Sassoli. Quest’, lunedì 24, il programma condotto da Flavio Insinna non va inper lasciare spazio allo speciale del Tg1 condotto dal direttore Monica Maggioni per seguire live le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Quest’è la prima tornata d’elezioni, non è quindi escludibile ...

