Il Psg non si accontenta: trattativa in corso per il centrocampista francese! (Di martedì 25 gennaio 2022) Il superteam del Paris Saint-Germain, stando alle parole di Fabrizio Romano, potrebbe arricchirsi di un ulteriore tassello. Il nome individuato da Leonardo per puntare ai vertici del calcio europeo è quello di Tanguy Ndombélé, centrocampista del Tottenham. Ndombélé, Psg, prestito (Photo by Alex Davidson/Getty Images)Il giocatore, messo ai margini della rosa di Antonio Conte, potrebbe così trasferirsi in prestito al club parigino. Smentite, inoltre, le voci di un possibile scambio tra il francese e Georginio Wijnaldum. Se dovesse andare in porto l'affare, Ndombélé tornerebbe nuovamente in patria ma, stavolta, da avversario dell'Olympique Lione, sua ex squadra. POTREBBE INTERESSARTI: Wenger perplesso sul futuro di Mbappé: la dichiarazione dell'ex allenatore

