Gli abiti da sposa minimal più eleganti del 2022

Tra le tendenze wedding per il 2022 si distinguono gli abiti da sposa minimali. A contribuire al dilagare del trend c'è stata senza dubbio la pandemia. Festeggiamenti e ricevimenti sono stati ridimensionati in direzione di qualcosa di più e intimo. L'abito bianco ha subito la stessa sorte, dando spazio a modelli più semplici e lineari. Il bisogno di praticità e di discrezione ha dato vita a vestiti che sembrano sospesi nel tempo. Come quelli di divinità classiche o di dive della Old Hollywood. E a fare la differenza sono la sapienza del taglio, la qualità dei tessuti e il portamento di chi li indossa. Mette strategicamente in mostra la schiena il modello a sirena di Max Mara Bridal. Revival anni 90 ed eleganza senza tempo A tutto questo si aggiunge il ritorno in passerella di un diffuso revival dello stile

