GF Vip, Delia e Soleil sempre più vicine: la Sorge prova a baciarla (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come già ben risaputo, al GF Vip le dinamiche possono mutare molto velocemente. È quello che pare stia accadendo tra Delia Duran e Soleil Sorge, tanto che sembrerebbe che l’ex corteggiatrice abbia provato a baciare la gieffina. Cosa sta accadendo? TRA VIAGGI E BACI – Fino a pochi giorni fa tra Delia e Soleil ci sono L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come già ben risaputo, al GF Vip le dinamiche possono mutare molto velocemente. È quello che pare stia accadendo traDuran e, tanto che sembrerebbe che l’ex corteggiatrice abbiato a baciare la gieffina. Cosa sta accadendo? TRA VIAGGI E BACI – Fino a pochi giorni fa traci sono L'articolo

Advertising

Quellochetutti1 : ??ANTICIPAZIONI?? Questa sera Alex Belli restituirà la fede a Delia ??????? Ecco tutte le anticipazioni in merito??… - Lauretta211177 : @GrandeFratello stasera altro che Grande Fratello Vip... Andrà in scena il triangolo tra Alex Forrester, Delia Loga… - MAIKOL1212 : Grande Fratello Vip, gossip bomba: mentre Delia Duran piange, Alex Belli frequenta altre donne - MAIKOL1212 : Grande Fratello Vip, gossip bomba: mentre Delia Duran piange, Alex Belli frequenta altre donne..AZZO - leone52641 : RT @lucafaccio: @MFerraglioni Grande Fratello Vip, “Delia Duran non sente più i sapori. Ha il Covid” -